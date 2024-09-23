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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 пфеннигов 1903 года G "Тип 1890-1915" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 5 пфеннигов 1903 года G "Тип 1890-1915" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 5 пфеннигов 1903 года G "Тип 1890-1915" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 2,5 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 610,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 5 пфеннигов
  • Год 1903
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 пфеннигов 1903 года со знаком G. Это медно-никелевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 2145 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 525 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.

Сохранность
  • Все фирмы
  • HIRSCH (2)
  • Künker (2)
Германия 5 пфеннигов 1903 G на аукционе HIRSCH - February 8, 2024
Продавец HIRSCH
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
Германия 5 пфеннигов 1903 G на аукционе HIRSCH - May 5, 2023
Продавец HIRSCH
Дата 5 мая 2023
Сохранность XF
Цена
Германия 5 пфеннигов 1903 G на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
462 $
Цена в валюте аукциона 420 EUR
Германия 5 пфеннигов 1903 G на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
561 $
Цена в валюте аукциона 525 EUR

Где продать?

Для продажи 5 пфеннигов 1903 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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