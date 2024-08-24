Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 пфеннигов 1902 года F "Тип 1890-1915" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 2,5 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,800,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 5 пфеннигов
- Год 1902
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 пфеннигов 1902 года со знаком F. Это медно-никелевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1464 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 110 EUR. Торги состоялись 5 сентября 2021.
Сохранность
- Все фирмы
- Emporium Hamburg (1)
- Gorny & Mosch (1)
- Grün (2)
- Russiancoin (1)
- WAG (1)
Продавец Russiancoin
Дата 9 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
1 $
Цена в валюте аукциона 50 RUB
Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 марта 2018
Сохранность UNC
Цена
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