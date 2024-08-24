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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 пфеннигов 1902 года A "Тип 1890-1915" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 5 пфеннигов 1902 года A "Тип 1890-1915" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 5 пфеннигов 1902 года A "Тип 1890-1915" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 2,5 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 8,949,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 5 пфеннигов
  • Год 1902
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 пфеннигов 1902 года со знаком A. Это медно-никелевая монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 24465 проданному на аукционе Heritage Auctions за 216 USD. Торги состоялись 25 сентября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WAG (1)
Германия 5 пфеннигов 1902 A на аукционе Heritage - September 25, 2023
Продавец Heritage
Дата 25 сентября 2023
Сохранность PF66 CAMEO PCGS
Цена
216 $
Цена в валюте аукциона 216 USD
Германия 5 пфеннигов 1902 A на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
48 $
Цена в валюте аукциона 46 EUR
Германия 5 пфеннигов 1902 A на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
******
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Германия 5 пфеннигов 1902 A на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность UNC
Цена
******
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Германия 5 пфеннигов 1902 A на аукционе WAG - April 9, 2017
Продавец WAG
Дата 9 апреля 2017
Сохранность PROOF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 5 пфеннигов 1902 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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