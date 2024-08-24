Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 пфеннигов 1902 года A "Тип 1890-1915" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 2,5 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 8,949,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 5 пфеннигов
- Год 1902
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 пфеннигов 1902 года со знаком A. Это медно-никелевая монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 24465 проданному на аукционе Heritage Auctions за 216 USD. Торги состоялись 25 сентября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 25 сентября 2023
Сохранность PF66 CAMEO PCGS
Цена
216 $
Цена в валюте аукциона 216 USD
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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