5 пфеннигов 1902 года A "Тип 1890-1915" (Германия, Германская Империя)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 пфеннигов 1902 года со знаком A. Это медно-никелевая монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 24465 проданному на аукционе Heritage Auctions за 216 USD. Торги состоялись 25 сентября 2023.

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