Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 пфеннигов 1901 года F "Тип 1890-1915" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 5 пфеннигов 1901 года F "Тип 1890-1915" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 5 пфеннигов 1901 года F "Тип 1890-1915" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 2,5 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,810,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 5 пфеннигов
  • Год 1901
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 пфеннигов 1901 года со знаком F. Это медно-никелевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 7682 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 120 EUR. Торги состоялись 14 марта 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Grün (2)
  • Künker (2)
  • London Coins (2)
  • WAG (1)
Германия 5 пфеннигов 1901 F на аукционе WAG - May 12, 2024
Продавец WAG
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS65 PCGS
Цена
70 $
Цена в валюте аукциона 65 EUR
Германия 5 пфеннигов 1901 F на аукционе Grün - May 11, 2021
Продавец Grün
Дата 11 мая 2021
Сохранность AU
Цена
116 $
Цена в валюте аукциона 95 EUR
Германия 5 пфеннигов 1901 F на аукционе London Coins - June 6, 2020
Продавец London Coins
Дата 6 июня 2020
Сохранность MS65 PCGS
Цена
Германия 5 пфеннигов 1901 F на аукционе London Coins - September 1, 2018
Продавец London Coins
Дата 1 сентября 2018
Сохранность MS65 PCGS
Цена
Германия 5 пфеннигов 1901 F на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 5 пфеннигов 1901 F на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 5 пфеннигов 1901 F на аукционе Künker - March 15, 2013
Продавец Künker
Дата 15 марта 2013
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 5 пфеннигов 1901 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Германии Каталог монет Германской империи Монеты Германии 1901 года Все немецкие монеты немецкие медно-никелевые монеты немецкие монеты номиналом 5 пфеннигов Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Numismatik Zöttl
Аукцион 4 авг. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Категория
Год
Поиск