5 пфеннигов 1901 года A "Тип 1890-1915" (Германия, Германская Империя)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 пфеннигов 1901 года со знаком A. Это медно-никелевая монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 936 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 20 EUR. Торги состоялись 10 ноября 2013.

Сохранность AU (1) Нет оценки (3)