Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 пфеннигов 1900 года G "Тип 1890-1915" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 5 пфеннигов 1900 года G "Тип 1890-1915" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 5 пфеннигов 1900 года G "Тип 1890-1915" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 2,5 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,136,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 5 пфеннигов
  • Год 1900
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 пфеннигов 1900 года со знаком G. Это медно-никелевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 4031 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 170 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2013.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Grün (3)
  • HIRSCH (1)
Германия 5 пфеннигов 1900 G на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
48 $
Цена в валюте аукциона 46 EUR
Германия 5 пфеннигов 1900 G на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность UNC
Цена
72 $
Цена в валюте аукциона 65 EUR
Германия 5 пфеннигов 1900 G на аукционе HIRSCH - May 12, 2017
Продавец HIRSCH
Дата 12 мая 2017
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 5 пфеннигов 1900 G на аукционе Grün - November 15, 2013
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 5 пфеннигов 1900 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Германии Каталог монет Германской империи Монеты Германии 1900 года Все немецкие монеты немецкие медно-никелевые монеты немецкие монеты номиналом 5 пфеннигов Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Категория
Год
Поиск