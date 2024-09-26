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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 пфеннигов 1900 года E "Тип 1890-1915" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 5 пфеннигов 1900 года E "Тип 1890-1915" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 5 пфеннигов 1900 года E "Тип 1890-1915" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 2,5 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,236,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 5 пфеннигов
  • Год 1900
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Мюльденхуттен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 пфеннигов 1900 года со знаком E. Это медно-никелевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1477 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 50 EUR. Торги состоялись 11 декабря 2022.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Gorny & Mosch (1)
  • Grün (1)
  • Katz (1)
  • WAG (1)
Германия 5 пфеннигов 1900 E на аукционе Katz - November 28, 2021
Продавец Katz
Дата 28 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
Германия 5 пфеннигов 1900 E на аукционе Gorny & Mosch - March 11, 2018
Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 марта 2018
Сохранность UNC
Цена
30 $
Цена в валюте аукциона 24 EUR
Германия 5 пфеннигов 1900 E на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
47 $
Цена в валюте аукциона 42 EUR
Германия 5 пфеннигов 1900 E на аукционе WAG - November 10, 2013
Продавец WAG
Дата 10 ноября 2013
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 пфеннигов 1900 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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