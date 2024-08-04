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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 пфеннигов 1899 года J "Тип 1890-1915" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 5 пфеннигов 1899 года J "Тип 1890-1915" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 5 пфеннигов 1899 года J "Тип 1890-1915" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 2,5 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,634,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 5 пфеннигов
  • Год 1899
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 пфеннигов 1899 года со знаком J. Это медно-никелевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 596 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 75 EUR. Торги состоялись 17 мая 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 5 пфеннигов 1899 J на аукционе Katz - March 31, 2024
Продавец Katz
Дата 31 марта 2024
Сохранность MS66 PCGS
Цена
69 $
Цена в валюте аукциона 64 EUR
Германия 5 пфеннигов 1899 J на аукционе Münzen Gut-Lynt - October 1, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 1 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
51 $
Цена в валюте аукциона 48 EUR
Германия 5 пфеннигов 1899 J на аукционе Münzen Gut-Lynt - June 25, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 25 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
Германия 5 пфеннигов 1899 J на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 пфеннигов 1899 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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