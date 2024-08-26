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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 пфеннигов 1899 года G "Тип 1890-1915" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 5 пфеннигов 1899 года G "Тип 1890-1915" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 5 пфеннигов 1899 года G "Тип 1890-1915" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 2,5 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,222,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 5 пфеннигов
  • Год 1899
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 пфеннигов 1899 года со знаком G. Это медно-никелевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 3029 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 300 EUR. Торги состоялись 8 ноября 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 5 пфеннигов 1899 G на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
313 $
Цена в валюте аукциона 290 EUR
Германия 5 пфеннигов 1899 G на аукционе Grün - May 11, 2021
Продавец Grün
Дата 11 мая 2021
Сохранность AU
Цена
219 $
Цена в валюте аукциона 180 EUR
Германия 5 пфеннигов 1899 G на аукционе Heritage - September 7, 2017
Германия 5 пфеннигов 1899 G на аукционе Heritage - September 7, 2017
Продавец Heritage
Дата 7 сентября 2017
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
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Германия 5 пфеннигов 1899 G на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 5 пфеннигов 1899 G на аукционе Grün - November 9, 2016
Продавец Grün
Дата 9 ноября 2016
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 пфеннигов 1899 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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