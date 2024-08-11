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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 пфеннигов 1899 года D "Тип 1890-1915" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 5 пфеннигов 1899 года D "Тип 1890-1915" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 5 пфеннигов 1899 года D "Тип 1890-1915" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 2,5 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,812,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 5 пфеннигов
  • Год 1899
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 пфеннигов 1899 года со знаком D. Это медно-никелевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 592 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 52 EUR. Торги состоялись 17 мая 2017.

Сохранность
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  • Künker (1)
  • WAG (1)
Германия 5 пфеннигов 1899 D на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
58 $
Цена в валюте аукциона 52 EUR
Германия 5 пфеннигов 1899 D на аукционе WAG - April 6, 2014
Продавец WAG
Дата 6 апреля 2014
Сохранность AU
Цена
30 $
Цена в валюте аукциона 22 EUR
Германия 5 пфеннигов 1899 D на аукционе Künker - March 9, 2000
Продавец Künker
Дата 9 марта 2000
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

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