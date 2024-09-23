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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 пфеннигов 1898 года F "Тип 1890-1915" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 5 пфеннигов 1898 года F "Тип 1890-1915" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 5 пфеннигов 1898 года F "Тип 1890-1915" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 2,5 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,492,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 5 пфеннигов
  • Год 1898
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 пфеннигов 1898 года со знаком F. Это медно-никелевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1849 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 110 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 5 пфеннигов 1898 F на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность MS66 PCGS
Цена
114 $
Цена в валюте аукциона 110 EUR
Германия 5 пфеннигов 1898 F на аукционе Karamitsos - March 31, 2018
Продавец Karamitsos
Дата 31 марта 2018
Сохранность MS63 NGC
Цена
Германия 5 пфеннигов 1898 F на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
56 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR

Где продать?

Для продажи 5 пфеннигов 1898 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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