Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 пфеннигов 1898 года A "Тип 1890-1915" (Германия, Германская Империя)
Цены на аукционах (3) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 пфеннигов 1898 года со знаком A. Это медно-никелевая монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе
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