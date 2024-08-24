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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 пфеннигов 1896 года G "Тип 1890-1915" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 5 пфеннигов 1896 года G "Тип 1890-1915" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 5 пфеннигов 1896 года G "Тип 1890-1915" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 2,5 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 5 пфеннигов
  • Год 1896
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (15) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 пфеннигов 1896 года со знаком G. Это медно-никелевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 3773 проданному на аукционе GERHARD HIRSCH Nachfolger за 5500 EUR. Торги состоялись 17 февраля 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Westfälische (1)
Германия 5 пфеннигов 1896 G на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
3562 $
Цена в валюте аукциона 3300 EUR
Германия 5 пфеннигов 1896 G на аукционе Künker - June 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 июня 2022
Сохранность VF
Цена
3998 $
Цена в валюте аукциона 3800 EUR
Германия 5 пфеннигов 1896 G на аукционе Busso Peus - November 4, 2021
Продавец Busso Peus
Дата 4 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
Германия 5 пфеннигов 1896 G на аукционе Künker - October 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Германия 5 пфеннигов 1896 G на аукционе Grün - November 13, 2019
Продавец Grün
Дата 13 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
Германия 5 пфеннигов 1896 G на аукционе Künker - October 10, 2019
Продавец Künker
Дата 10 октября 2019
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Германия 5 пфеннигов 1896 G на аукционе Grün - May 16, 2018
Продавец Grün
Дата 16 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Германия 5 пфеннигов 1896 G на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность VF
Цена
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Германия 5 пфеннигов 1896 G на аукционе Künker - March 17, 2017
Продавец Künker
Дата 17 марта 2017
Сохранность VF
Цена
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Германия 5 пфеннигов 1896 G на аукционе WAG - November 9, 2014
Продавец WAG
Дата 9 ноября 2014
Сохранность VF
Цена
Германия 5 пфеннигов 1896 G на аукционе Westfälische - April 30, 2014
Продавец Westfälische
Дата 30 апреля 2014
Сохранность VF
Цена
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Германия 5 пфеннигов 1896 G на аукционе Künker - September 29, 2011
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2011
Сохранность VF
Цена
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Германия 5 пфеннигов 1896 G на аукционе Künker - September 29, 2011
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2011
Сохранность VF
Цена
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Германия 5 пфеннигов 1896 G на аукционе HIRSCH - February 18, 2011
Продавец HIRSCH
Дата 18 февраля 2011
Сохранность VF
Цена
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Германия 5 пфеннигов 1896 G на аукционе Felzmann - June 24, 2009
Германия 5 пфеннигов 1896 G на аукционе Felzmann - June 24, 2009
Продавец Felzmann
Дата 24 июня 2009
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 5 пфеннигов 1896 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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