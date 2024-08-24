Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 пфеннигов 1896 года G "Тип 1890-1915" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 2,5 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 5 пфеннигов
- Год 1896
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (15) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 пфеннигов 1896 года со знаком G. Это медно-никелевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 3773 проданному на аукционе GERHARD HIRSCH Nachfolger за 5500 EUR. Торги состоялись 17 февраля 2011.
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
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Дата 10 октября 2019
Сохранность AU50 PCGS
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Дата 17 марта 2017
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Дата 18 февраля 2011
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