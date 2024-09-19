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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 пфеннигов 1888 года G "Тип 1874-1889" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 5 пфеннигов 1888 года G "Тип 1874-1889" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 5 пфеннигов 1888 года G "Тип 1874-1889" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 2,5 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 853,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 5 пфеннигов
  • Год 1888
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 пфеннигов 1888 года со знаком G. Это медно-никелевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 121 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 105 EUR. Торги состоялись 17 мая 2017.

Сохранность
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  • Grün (2)
  • Münzen Gut-Lynt (4)
Германия 5 пфеннигов 1888 G на аукционе Münzen Gut-Lynt - April 7, 2024
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 7 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
71 $
Цена в валюте аукциона 65 EUR
Германия 5 пфеннигов 1888 G на аукционе Münzen Gut-Lynt - November 26, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
Германия 5 пфеннигов 1888 G на аукционе Münzen Gut-Lynt - October 1, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 1 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
Германия 5 пфеннигов 1888 G на аукционе Münzen Gut-Lynt - June 25, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 25 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
Германия 5 пфеннигов 1888 G на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
114 $
Цена в валюте аукциона 110 EUR
Германия 5 пфеннигов 1888 G на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
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Где купить?
Германия 5 пфеннигов 1888 G на аукционе WAG - September 1, 2024
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2024
Сохранность UNC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 5 пфеннигов 1888 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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