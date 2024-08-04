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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 пфеннигов 1888 года F "Тип 1874-1889" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 5 пфеннигов 1888 года F "Тип 1874-1889" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 5 пфеннигов 1888 года F "Тип 1874-1889" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 2,5 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 1,412,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 5 пфеннигов
  • Год 1888
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 пфеннигов 1888 года со знаком F. Это медно-никелевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 120 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 160 EUR. Торги состоялись 17 мая 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 5 пфеннигов 1888 F на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Германия 5 пфеннигов 1888 F на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 2 июня 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
141 $
Цена в валюте аукциона 130 EUR
Германия 5 пфеннигов 1888 F на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
178 $
Цена в валюте аукциона 160 EUR
Германия 5 пфеннигов 1888 F на аукционе WAG - May 8, 2016
Продавец WAG
Дата 8 мая 2016
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

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