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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 пфеннигов 1888 года E "Тип 1874-1889" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 5 пфеннигов 1888 года E "Тип 1874-1889" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 5 пфеннигов 1888 года E "Тип 1874-1889" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 2,5 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 1,016,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 5 пфеннигов
  • Год 1888
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Мюльденхуттен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (15) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 пфеннигов 1888 года со знаком E. Это медно-никелевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 2008 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 850 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 5 пфеннигов 1888 E на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
57 $
Цена в валюте аукциона 55 EUR
Германия 5 пфеннигов 1888 E на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
606 $
Цена в валюте аукциона 550 EUR
Германия 5 пфеннигов 1888 E на аукционе Möller - November 15, 2021
Продавец Möller
Дата 15 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 пфеннигов 1888 E на аукционе Grün - May 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 пфеннигов 1888 E на аукционе Künker - March 23, 2018
Продавец Künker
Дата 23 марта 2018
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Германия 5 пфеннигов 1888 E на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 пфеннигов 1888 E на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 пфеннигов 1888 E на аукционе WAG - October 2, 2016
Продавец WAG
Дата 2 октября 2016
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 пфеннигов 1888 E на аукционе WAG - May 8, 2016
Продавец WAG
Дата 8 мая 2016
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 пфеннигов 1888 E на аукционе Chaponnière - September 7, 2014
Продавец Chaponnière
Дата 7 сентября 2014
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 пфеннигов 1888 E на аукционе Grün - May 16, 2014
Продавец Grün
Дата 16 мая 2014
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 пфеннигов 1888 E на аукционе Heritage - April 16, 2014
Германия 5 пфеннигов 1888 E на аукционе Heritage - April 16, 2014
Продавец Heritage
Дата 16 апреля 2014
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Германия 5 пфеннигов 1888 E на аукционе Künker - March 15, 2013
Продавец Künker
Дата 15 марта 2013
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 пфеннигов 1888 E на аукционе Grün - May 25, 2011
Продавец Grün
Дата 25 мая 2011
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 пфеннигов 1888 E на аукционе Künker - March 9, 2000
Продавец Künker
Дата 9 марта 2000
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 5 пфеннигов 1888 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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