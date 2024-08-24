Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 пфеннигов 1888 года E "Тип 1874-1889" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 2,5 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 1,016,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 5 пфеннигов
- Год 1888
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Мюльденхуттен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (15) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 пфеннигов 1888 года со знаком E. Это медно-никелевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 2008 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 850 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Möller
Дата 15 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 23 марта 2018
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Chaponnière
Дата 7 сентября 2014
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 16 апреля 2014
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 15 марта 2013
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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