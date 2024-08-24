5 пфеннигов 1888 года A "Тип 1874-1889" (Германия, Германская Империя)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 пфеннигов 1888 года со знаком A. Это медно-никелевая монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1070 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 52 EUR. Торги состоялись 4 августа 2013.

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