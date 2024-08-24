Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 пфеннигов 1876 года F "Тип 1874-1889" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 2,5 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 6,826,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 5 пфеннигов
- Год 1876
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13) Разновидности (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 пфеннигов 1876 года со знаком F. Это медно-никелевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 9621 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 95 EUR. Торги состоялись 22 февраля 2022.
Сохранность
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Продавец Künker
Дата 6 декабря 2018
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 9 октября 2014
Сохранность AU
Цена
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Продавец WAG
Дата 1 сентября 2013
Сохранность MS65 NGC
Цена
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