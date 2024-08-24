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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 пфеннигов 1876 года F "Тип 1874-1889" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 5 пфеннигов 1876 года F "Тип 1874-1889" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 5 пфеннигов 1876 года F "Тип 1874-1889" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 2,5 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 6,826,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 5 пфеннигов
  • Год 1876
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13) Разновидности (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 пфеннигов 1876 года со знаком F. Это медно-никелевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 9621 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 95 EUR. Торги состоялись 22 февраля 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 5 пфеннигов 1876 F на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
78 $
Цена в валюте аукциона 75 EUR
Германия 5 пфеннигов 1876 F на аукционе Künker - February 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
107 $
Цена в валюте аукциона 95 EUR
Германия 5 пфеннигов 1876 F на аукционе Grün - May 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 пфеннигов 1876 F на аукционе Künker - December 6, 2018
Продавец Künker
Дата 6 декабря 2018
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 5 пфеннигов 1876 F на аукционе Künker - May 16, 2018
Продавец Künker
Дата 16 мая 2018
Сохранность AU
Цена
Германия 5 пфеннигов 1876 F на аукционе Grün - May 16, 2018
Продавец Grün
Дата 16 мая 2018
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 пфеннигов 1876 F на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 пфеннигов 1876 F на аукционе WAG - May 8, 2016
Продавец WAG
Дата 8 мая 2016
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 пфеннигов 1876 F на аукционе WAG - July 12, 2015
Продавец WAG
Дата 12 июля 2015
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 пфеннигов 1876 F на аукционе Künker - October 9, 2014
Продавец Künker
Дата 9 октября 2014
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 пфеннигов 1876 F на аукционе WAG - September 1, 2013
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2013
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Германия 5 пфеннигов 1876 F на аукционе UBS - September 6, 2010
Продавец UBS
Дата 6 сентября 2010
Сохранность XF
Цена
Германия 5 пфеннигов 1876 F на аукционе Künker - June 22, 2004
Продавец Künker
Дата 22 июня 2004
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 пфеннигов 1876 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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