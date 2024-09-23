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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 пфеннигов 1876 года D "Тип 1874-1889" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 5 пфеннигов 1876 года D "Тип 1874-1889" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 5 пфеннигов 1876 года D "Тип 1874-1889" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 2,5 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 14,467,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 5 пфеннигов
  • Год 1876
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 пфеннигов 1876 года со знаком D. Это медно-никелевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 111 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 77 EUR. Торги состоялись 17 мая 2017.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Frühwald (1)
  • Grün (1)
  • Künker (1)
  • Russiancoin (3)
Германия 5 пфеннигов 1876 D на аукционе Russiancoin - November 23, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 23 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 5 пфеннигов 1876 D на аукционе Russiancoin - July 20, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 20 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 5 пфеннигов 1876 D на аукционе Russiancoin - February 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 5 пфеннигов 1876 D на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность UNC
Цена
86 $
Цена в валюте аукциона 77 EUR
Германия 5 пфеннигов 1876 D на аукционе Künker - October 11, 2013
Продавец Künker
Дата 11 октября 2013
Сохранность VF
Цена
Германия 5 пфеннигов 1876 D на аукционе Frühwald - February 4, 2012
Продавец Frühwald
Дата 4 февраля 2012
Сохранность UNC
Цена
66 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR

Где продать?

Для продажи 5 пфеннигов 1876 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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