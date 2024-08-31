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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 пфеннигов 1876 года B "Тип 1874-1889" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 5 пфеннигов 1876 года B "Тип 1874-1889" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 5 пфеннигов 1876 года B "Тип 1874-1889" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 2,5 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 8,925,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 5 пфеннигов
  • Год 1876
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 пфеннигов 1876 года со знаком B. Это медно-никелевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 3188 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 242 USD. Торги состоялись 1 июня 2002.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 5 пфеннигов 1876 B на аукционе Stephen Album - August 8, 2022
Продавец Stephen Album
Дата 8 августа 2022
Сохранность MS64 PCGS
Цена
Германия 5 пфеннигов 1876 B на аукционе Grün - May 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 мая 2021
Сохранность AU
Цена
103 $
Цена в валюте аукциона 85 EUR
Германия 5 пфеннигов 1876 B на аукционе Höhn - February 28, 2021
Продавец Höhn
Дата 28 февраля 2021
Сохранность AU
Цена
55 $
Цена в валюте аукциона 45 EUR
Германия 5 пфеннигов 1876 B на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность UNC
Цена
******
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Германия 5 пфеннигов 1876 B на аукционе WAG - October 2, 2016
Продавец WAG
Дата 2 октября 2016
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 5 пфеннигов 1876 B на аукционе WAG - May 8, 2016
Продавец WAG
Дата 8 мая 2016
Сохранность AU
Цена
Германия 5 пфеннигов 1876 B на аукционе Goldberg - June 4, 2002
Германия 5 пфеннигов 1876 B на аукционе Goldberg - June 4, 2002
Продавец Goldberg
Дата 4 июня 2002
Сохранность PROOF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 5 пфеннигов 1876 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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