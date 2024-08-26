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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 пфеннигов 1875 года J "Тип 1874-1889" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 5 пфеннигов 1875 года J "Тип 1874-1889" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 5 пфеннигов 1875 года J "Тип 1874-1889" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 2,5 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 9,781,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 5 пфеннигов
  • Год 1875
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 пфеннигов 1875 года со знаком J. Это медно-никелевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 2007 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 280 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.

Сохранность
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  • Grün (3)
  • Künker (1)
Германия 5 пфеннигов 1875 J на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
166 $
Цена в валюте аукциона 160 EUR
Германия 5 пфеннигов 1875 J на аукционе Grün - May 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 мая 2021
Сохранность AU
Цена
183 $
Цена в валюте аукциона 150 EUR
Германия 5 пфеннигов 1875 J на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность UNC
Цена
******
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Германия 5 пфеннигов 1875 J на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 5 пфеннигов 1875 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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