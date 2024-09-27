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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 пфеннигов 1875 года H "Тип 1874-1889" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 5 пфеннигов 1875 года H "Тип 1874-1889" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 5 пфеннигов 1875 года H "Тип 1874-1889" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 2,5 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 703,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 5 пфеннигов
  • Год 1875
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Дармштадт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 пфеннигов 1875 года со знаком H. Это медно-никелевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 2341 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 800 EUR. Торги состоялись 16 ноября 2015.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Busso Peus (1)
  • Chaponnière (1)
  • Emporium Hamburg (1)
  • Grün (2)
  • Rhenumis (1)
  • Zöttl (2)
Германия 5 пфеннигов 1875 H на аукционе Rhenumis - November 14, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 14 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
Германия 5 пфеннигов 1875 H на аукционе Emporium Hamburg - May 11, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2023
Сохранность AU
Цена
220 $
Цена в валюте аукциона 200 EUR
Германия 5 пфеннигов 1875 H на аукционе Zöttl - January 15, 2022
Продавец Zöttl
Дата 15 января 2022
Сохранность VF
Цена
Германия 5 пфеннигов 1875 H на аукционе Zöttl - September 18, 2021
Продавец Zöttl
Дата 18 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
Германия 5 пфеннигов 1875 H на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность UNC
Цена
545 $
Цена в валюте аукциона 490 EUR
Германия 5 пфеннигов 1875 H на аукционе Grün - November 18, 2015
Продавец Grün
Дата 18 ноября 2015
Сохранность UNC
Цена
******
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Германия 5 пфеннигов 1875 H на аукционе Busso Peus - April 24, 2015
Продавец Busso Peus
Дата 24 апреля 2015
Сохранность XF
Цена
******
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Германия 5 пфеннигов 1875 H на аукционе Chaponnière - September 7, 2014
Продавец Chaponnière
Дата 7 сентября 2014
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 пфеннигов 1875 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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