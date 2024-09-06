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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 пфеннигов 1875 года G "Тип 1874-1889" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 5 пфеннигов 1875 года G "Тип 1874-1889" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 5 пфеннигов 1875 года G "Тип 1874-1889" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 2,5 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 10,220,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 5 пфеннигов
  • Год 1875
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 пфеннигов 1875 года со знаком G. Это медно-никелевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 105 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 130 EUR. Торги состоялись 17 мая 2017.

Сохранность
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  • Grün (2)
  • Künker (1)
  • WAG (2)
Германия 5 пфеннигов 1875 G на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
98 $
Цена в валюте аукциона 95 EUR
Германия 5 пфеннигов 1875 G на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность UNC
Цена
144 $
Цена в валюте аукциона 130 EUR
Германия 5 пфеннигов 1875 G на аукционе WAG - May 8, 2016
Продавец WAG
Дата 8 мая 2016
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 5 пфеннигов 1875 G на аукционе WAG - July 13, 2014
Продавец WAG
Дата 13 июля 2014
Сохранность XF
Цена
******
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Германия 5 пфеннигов 1875 G на аукционе Künker - October 11, 2013
Продавец Künker
Дата 11 октября 2013
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 5 пфеннигов 1875 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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