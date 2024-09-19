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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 пфеннигов 1875 года D "Тип 1874-1889" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 5 пфеннигов 1875 года D "Тип 1874-1889" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 5 пфеннигов 1875 года D "Тип 1874-1889" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 2,5 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 12,380,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 5 пфеннигов
  • Год 1875
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 пфеннигов 1875 года со знаком D. Это медно-никелевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 8 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 100 EUR. Торги состоялись 25 мая 2011.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Grün (3)
  • Künker (1)
  • Münzenonline (1)
  • WAG (1)
Германия 5 пфеннигов 1875 D на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
114 $
Цена в валюте аукциона 110 EUR
Германия 5 пфеннигов 1875 D на аукционе Münzenonline - October 25, 2019
Продавец Münzenonline
Дата 25 октября 2019
Сохранность UNC
Цена
Германия 5 пфеннигов 1875 D на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
Германия 5 пфеннигов 1875 D на аукционе WAG - December 30, 2013
Продавец WAG
Дата 30 декабря 2013
Сохранность UNC
Цена
51 $
Цена в валюте аукциона 37 EUR
Германия 5 пфеннигов 1875 D на аукционе Grün - May 25, 2011
Продавец Grün
Дата 25 мая 2011
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 пфеннигов 1875 D на аукционе Künker - March 9, 2000
Продавец Künker
Дата 9 марта 2000
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 5 пфеннигов 1875 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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