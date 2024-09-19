Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 пфеннигов 1874 года F "Тип 1874-1889" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 2,5 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 3,562,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 5 пфеннигов
- Год 1874
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12) Разновидности (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 пфеннигов 1874 года со знаком F. Это медно-никелевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 29 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 400 EUR. Торги состоялись 12 мая 2021.
Сохранность
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Продавец Künker
Дата 21 июля 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WAG
Дата 11 апреля 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 марта 2018
Сохранность UNC
Цена
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