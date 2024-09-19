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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 пфеннигов 1874 года F "Тип 1874-1889" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 5 пфеннигов 1874 года F "Тип 1874-1889" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 5 пфеннигов 1874 года F "Тип 1874-1889" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 2,5 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 3,562,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 5 пфеннигов
  • Год 1874
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12) Разновидности (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 пфеннигов 1874 года со знаком F. Это медно-никелевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 29 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 400 EUR. Торги состоялись 12 мая 2021.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Gorny & Mosch (1)
  • Grün (4)
  • Künker (2)
  • WAG (5)
Германия 5 пфеннигов 1874 F на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
88 $
Цена в валюте аукциона 85 EUR
Германия 5 пфеннигов 1874 F на аукционе WAG - February 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
108 $
Цена в валюте аукциона 95 EUR
Германия 5 пфеннигов 1874 F на аукционе WAG - January 9, 2022
Продавец WAG
Дата 9 января 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 пфеннигов 1874 F на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 пфеннигов 1874 F на аукционе Künker - July 21, 2021
Продавец Künker
Дата 21 июля 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 пфеннигов 1874 F на аукционе Grün - May 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 мая 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 пфеннигов 1874 F на аукционе WAG - April 11, 2021
Продавец WAG
Дата 11 апреля 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 пфеннигов 1874 F на аукционе WAG - March 10, 2019
Продавец WAG
Дата 10 марта 2019
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 пфеннигов 1874 F на аукционе Gorny & Mosch - March 11, 2018
Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 марта 2018
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 пфеннигов 1874 F на аукционе WAG - November 5, 2017
Продавец WAG
Дата 5 ноября 2017
Сохранность AU
Цена
Германия 5 пфеннигов 1874 F на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 пфеннигов 1874 F на аукционе Künker - March 9, 2000
Продавец Künker
Дата 9 марта 2000
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 пфеннигов 1874 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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