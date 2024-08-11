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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 пфеннигов 1874 года E "Тип 1874-1889" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 5 пфеннигов 1874 года E "Тип 1874-1889" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 5 пфеннигов 1874 года E "Тип 1874-1889" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 2,5 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 5,465,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 5 пфеннигов
  • Год 1874
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 пфеннигов 1874 года со знаком E. Это медно-никелевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 3753 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 200 EUR. Торги состоялись 10 мая 2021.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Gorny & Mosch (2)
  • Grün (4)
  • Münzen & Medaillen (1)
  • WAG (1)
Германия 5 пфеннигов 1874 E на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
186 $
Цена в валюте аукциона 180 EUR
Германия 5 пфеннигов 1874 E на аукционе Grün - May 11, 2021
Продавец Grün
Дата 11 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
243 $
Цена в валюте аукциона 200 EUR
Германия 5 пфеннигов 1874 E на аукционе WAG - November 10, 2019
Продавец WAG
Дата 10 ноября 2019
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 5 пфеннигов 1874 E на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность UNC
Цена
******
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Германия 5 пфеннигов 1874 E на аукционе Münzen & Medaillen - November 27, 2013
Продавец Münzen & Medaillen
Дата 27 ноября 2013
Сохранность XF
Цена
Германия 5 пфеннигов 1874 E на аукционе Grün - November 15, 2013
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 5 пфеннигов 1874 E на аукционе Gorny & Mosch - October 11, 2011
Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 октября 2011
Сохранность AU
Цена
Германия 5 пфеннигов 1874 E на аукционе Gorny & Mosch - March 6, 2006
Продавец Gorny & Mosch
Дата 6 марта 2006
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 5 пфеннигов 1874 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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