Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 пфеннигов 1874 года D "Тип 1874-1889" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 2,5 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 2,447,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 5 пфеннигов
- Год 1874
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 пфеннигов 1874 года со знаком D. Это медно-никелевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 3980 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 160 EUR. Торги состоялись 20 ноября 2014.
Сохранность
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Где продать?
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