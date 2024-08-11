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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 пфеннигов 1874 года C "Тип 1874-1889" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 5 пфеннигов 1874 года C "Тип 1874-1889" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 5 пфеннигов 1874 года C "Тип 1874-1889" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 2,5 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 3,707,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 5 пфеннигов
  • Год 1874
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Франкфурт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 пфеннигов 1874 года со знаком C. Это медно-никелевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 3979 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 220 EUR. Торги состоялись 20 ноября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Rhenumis (1)
Германия 5 пфеннигов 1874 C на аукционе Rhenumis - November 14, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 14 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
Германия 5 пфеннигов 1874 C на аукционе Grün - May 11, 2021
Продавец Grün
Дата 11 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
128 $
Цена в валюте аукциона 105 EUR
Германия 5 пфеннигов 1874 C на аукционе Heritage - December 28, 2017
Германия 5 пфеннигов 1874 C на аукционе Heritage - December 28, 2017
Продавец Heritage
Дата 28 декабря 2017
Сохранность MS65 NGC
Цена
70 $
Цена в валюте аукциона 70 USD
Германия 5 пфеннигов 1874 C на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 5 пфеннигов 1874 C на аукционе Grün - November 21, 2014
Продавец Grün
Дата 21 ноября 2014
Сохранность PROOF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 5 пфеннигов 1874 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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