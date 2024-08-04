Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 пфеннигов 1874 года B "Тип 1874-1889" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 2,5 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 5,054,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 5 пфеннигов
- Год 1874
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 пфеннигов 1874 года со знаком B. Это медно-никелевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1629 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 110 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2022.
Сохранность
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- Grün (3)
- Russiancoin (3)
- Teutoburger (1)
Продавец Russiancoin
Дата 23 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
1 $
Цена в валюте аукциона 100 RUB
Где продать?
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