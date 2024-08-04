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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 пфеннигов 1874 года B "Тип 1874-1889" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 5 пфеннигов 1874 года B "Тип 1874-1889" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 5 пфеннигов 1874 года B "Тип 1874-1889" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 2,5 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 5,054,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 5 пфеннигов
  • Год 1874
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 пфеннигов 1874 года со знаком B. Это медно-никелевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1629 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 110 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2022.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Grün (3)
  • Russiancoin (3)
  • Teutoburger (1)
Германия 5 пфеннигов 1874 B на аукционе Russiancoin - November 23, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 23 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
1 $
Цена в валюте аукциона 100 RUB
Германия 5 пфеннигов 1874 B на аукционе Russiancoin - July 20, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 20 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 5 пфеннигов 1874 B на аукционе Russiancoin - February 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 5 пфеннигов 1874 B на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
114 $
Цена в валюте аукциона 110 EUR
Германия 5 пфеннигов 1874 B на аукционе Grün - May 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 мая 2021
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 5 пфеннигов 1874 B на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 5 пфеннигов 1874 B на аукционе Teutoburger - December 5, 2015
Продавец Teutoburger
Дата 5 декабря 2015
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 5 пфеннигов 1874 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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