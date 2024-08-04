Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 пфеннигов 1874 года A "Тип 1874-1889" (Германия, Германская Империя)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 2,5 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 10,003,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 5 пфеннигов
- Год 1874
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (16) Разновидности (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 пфеннигов 1874 года со знаком A. Это медно-никелевая монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2504 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 250 EUR. Торги состоялись 15 мая 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Frühwald
Дата 19 сентября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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