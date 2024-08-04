Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 пфеннигов 1874 года A "Тип 1874-1889" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 5 пфеннигов 1874 года A "Тип 1874-1889" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 5 пфеннигов 1874 года A "Тип 1874-1889" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 2,5 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 10,003,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 5 пфеннигов
  • Год 1874
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (16) Разновидности (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 пфеннигов 1874 года со знаком A. Это медно-никелевая монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2504 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 250 EUR. Торги состоялись 15 мая 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • CoinsNB (1)
  • Frühwald (1)
  • Grün (6)
  • Künker (2)
  • Möller (1)
  • Stack's (1)
  • WAG (4)
Германия 5 пфеннигов 1874 A на аукционе CoinsNB - June 1, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 1 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 15 EUR
Германия 5 пфеннигов 1874 A на аукционе Stack's - November 2, 2023
Германия 5 пфеннигов 1874 A на аукционе Stack's - November 2, 2023
Продавец Stack's
Дата 2 ноября 2023
Сохранность MS65 PCGS
Цена
40 $
Цена в валюте аукциона 40 USD
Германия 5 пфеннигов 1874 A на аукционе WAG - June 12, 2022
Продавец WAG
Дата 12 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 5 пфеннигов 1874 A на аукционе Künker - February 2, 2022
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 5 пфеннигов 1874 A на аукционе WAG - April 11, 2021
Продавец WAG
Дата 11 апреля 2021
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 5 пфеннигов 1874 A на аукционе Frühwald - September 19, 2020
Продавец Frühwald
Дата 19 сентября 2020
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 5 пфеннигов 1874 A на аукционе Möller - November 2, 2018
Продавец Möller
Дата 2 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
Германия 5 пфеннигов 1874 A на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 5 пфеннигов 1874 A на аукционе WAG - May 7, 2017
Продавец WAG
Дата 7 мая 2017
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 5 пфеннигов 1874 A на аукционе Grün - November 9, 2016
Продавец Grün
Дата 9 ноября 2016
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 5 пфеннигов 1874 A на аукционе WAG - May 8, 2016
Продавец WAG
Дата 8 мая 2016
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 5 пфеннигов 1874 A на аукционе Grün - May 16, 2014
Продавец Grün
Дата 16 мая 2014
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 5 пфеннигов 1874 A на аукционе Grün - November 15, 2013
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 5 пфеннигов 1874 A на аукционе Grün - May 16, 2012
Продавец Grün
Дата 16 мая 2012
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 5 пфеннигов 1874 A на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 5 пфеннигов 1874 A на аукционе Künker - June 22, 2004
Продавец Künker
Дата 22 июня 2004
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 5 пфеннигов 1874 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Германии Каталог монет Германской империи Монеты Германии 1874 года Все немецкие монеты немецкие медно-никелевые монеты немецкие монеты номиналом 5 пфеннигов Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Numismatik Zöttl
Аукцион 4 авг. 2024
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск