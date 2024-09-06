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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 пфеннига 1873-1877 года "Тип 1873-1877". Инкузный брак (Германия, Германская Империя)

Разновидность: Инкузный брак

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Техническая информация

  • Металл Медь

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 2 пфеннига
  • Год 1873-1877
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 пфеннига 1873-1877 года. Инкузный брак. Это медная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 2414 проданному на аукционе Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH за 55 EUR. Торги состоялись 23 октября 2018.

Сохранность
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  • Emporium Hamburg (1)
  • Möller (2)
Германия 2 пфеннига 1873-1877 на аукционе Emporium Hamburg - October 26, 2018
Продавец Emporium Hamburg
Дата 26 октября 2018
Сохранность XF
Цена
63 $
Цена в валюте аукциона 55 EUR
Германия 2 пфеннига 1873-1877 на аукционе Möller - December 3, 2013
Продавец Möller
Дата 3 декабря 2013
Сохранность XF
Цена
Германия 2 пфеннига 1873-1877 на аукционе Möller - May 7, 2013
Продавец Möller
Дата 7 мая 2013
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 2 пфеннига 1873 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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