Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 пфеннига 1873-1877 года "Тип 1873-1877". Инкузный брак (Германия, Германская Империя)
Разновидность: Инкузный брак
Техническая информация
- Металл Медь
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 2 пфеннига
- Год 1873-1877
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 пфеннига 1873-1877 года. Инкузный брак. Это медная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 2414 проданному на аукционе Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH за 55 EUR. Торги состоялись 23 октября 2018.
Сохранность
- Все фирмы
- Emporium Hamburg (1)
- Möller (2)
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