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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 пфеннига 1873-1877 года "Тип 1873-1877". Малый вес (Германия, Германская Империя)

Разновидность: Малый вес

Аверс монеты - 2 пфеннига 1873-1877 года "Тип 1873-1877" Малый вес - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 2 пфеннига 1873-1877 года "Тип 1873-1877" Малый вес - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медь

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 2 пфеннига
  • Год 1873-1877
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 пфеннига 1873-1877 года. Малый вес. Это медная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 4378 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 130 EUR. Торги состоялись 12 ноября 2012.

Сохранность
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  • Möller (1)
Германия 2 пфеннига 1873-1877 на аукционе Künker - September 20, 2018
Продавец Künker
Дата 20 сентября 2018
Сохранность AU
Цена
147 $
Цена в валюте аукциона 125 EUR
Германия 2 пфеннига 1873-1877 на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность AU
Цена
123 $
Цена в валюте аукциона 115 EUR
Германия 2 пфеннига 1873-1877 на аукционе Möller - November 20, 2012
Продавец Möller
Дата 20 ноября 2012
Сохранность XF
Цена
Германия 2 пфеннига 1873-1877 на аукционе Grün - November 14, 2012
Продавец Grün
Дата 14 ноября 2012
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 пфеннига 1873 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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