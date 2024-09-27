Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 пфеннига 1873-1877 года "Тип 1873-1877". Малый вес (Германия, Германская Империя)
Разновидность: Малый вес
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Медь
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 2 пфеннига
- Год 1873-1877
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 пфеннига 1873-1877 года. Малый вес. Это медная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 4378 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 130 EUR. Торги состоялись 12 ноября 2012.
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