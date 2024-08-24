Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 пфеннига 1873-1877 года "Тип 1873-1877". Смещение штемпеля (Германия, Германская Империя)
Разновидность: Смещение штемпеля
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Медь
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 2 пфеннига
- Год 1873-1877
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 пфеннига 1873-1877 года. Смещение штемпеля. Это медная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 6523 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 80 EUR. Торги состоялись 10 октября 2013.
Сохранность
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- Westfälische (1)
Продавец Künker
Дата 11 октября 2013
Сохранность XF
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 18 сентября 2013
Сохранность XF
Цена
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