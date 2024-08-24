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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 пфеннига 1873-1877 года "Тип 1873-1877". Смещение штемпеля (Германия, Германская Империя)

Разновидность: Смещение штемпеля

Аверс монеты - 2 пфеннига 1873-1877 года "Тип 1873-1877" Смещение штемпеля - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 2 пфеннига 1873-1877 года "Тип 1873-1877" Смещение штемпеля - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Медь

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 2 пфеннига
  • Год 1873-1877
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 пфеннига 1873-1877 года. Смещение штемпеля. Это медная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 6523 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 80 EUR. Торги состоялись 10 октября 2013.

Сохранность
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  • Möller (2)
  • Teutoburger (2)
  • Westfälische (1)
Германия 2 пфеннига 1873-1877 на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность UNC
Цена
107 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Германия 2 пфеннига 1873-1877 на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность XF
Цена
91 $
Цена в валюте аукциона 85 EUR
Германия 2 пфеннига 1873-1877 на аукционе Grün - May 13, 2016
Продавец Grün
Дата 13 мая 2016
Сохранность UNC
Цена
Германия 2 пфеннига 1873-1877 на аукционе Grün - November 18, 2015
Продавец Grün
Дата 18 ноября 2015
Сохранность UNC
Цена
Германия 2 пфеннига 1873-1877 на аукционе Teutoburger - September 11, 2015
Продавец Teutoburger
Дата 11 сентября 2015
Сохранность XF
Цена
Германия 2 пфеннига 1873-1877 на аукционе Teutoburger - November 30, 2013
Продавец Teutoburger
Дата 30 ноября 2013
Сохранность XF
Цена
Германия 2 пфеннига 1873-1877 на аукционе Künker - October 11, 2013
Продавец Künker
Дата 11 октября 2013
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 пфеннига 1873-1877 на аукционе Westfälische - September 18, 2013
Продавец Westfälische
Дата 18 сентября 2013
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 пфеннига 1873-1877 на аукционе Möller - May 7, 2013
Продавец Möller
Дата 7 мая 2013
Сохранность AU
Цена
Германия 2 пфеннига 1873-1877 на аукционе Möller - November 20, 2012
Продавец Möller
Дата 20 ноября 2012
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 2 пфеннига 1873 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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