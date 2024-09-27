Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 пфеннига 1914 года J "Тип 1904-1916" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3,33 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 817,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 2 пфеннига
- Год 1914
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 пфеннига 1914 года со знаком J. Это медная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 13147 проданному на аукционе Heritage Auctions за 219 USD. Торги состоялись 8 января 2004.
Сохранность
- Все фирмы
- Grün (1)
- Katz (1)
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