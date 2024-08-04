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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 пфеннига 1914 года G "Тип 1904-1916" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 2 пфеннига 1914 года G "Тип 1904-1916" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 2 пфеннига 1914 года G "Тип 1904-1916" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,33 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 610,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 2 пфеннига
  • Год 1914
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 пфеннига 1914 года со знаком G. Это медная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1828 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 410 EUR. Торги состоялись 1 февраля 2022.

Сохранность
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  • Sonntag (1)
Германия 2 пфеннига 1914 G на аукционе Künker - February 2, 2022
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность PROOF
Цена
462 $
Цена в валюте аукциона 410 EUR
Германия 2 пфеннига 1914 G на аукционе Sonntag - November 24, 2020
Продавец Sonntag
Дата 24 ноября 2020
Сохранность PROOF
Цена
417 $
Цена в валюте аукциона 350 EUR
Германия 2 пфеннига 1914 G на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

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