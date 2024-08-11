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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 пфеннига 1914 года F "Тип 1904-1916" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 2 пфеннига 1914 года F "Тип 1904-1916" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 2 пфеннига 1914 года F "Тип 1904-1916" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,33 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 158,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 2 пфеннига
  • Год 1914
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 пфеннига 1914 года со знаком F. Это медная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 533 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 625 EUR. Торги состоялись 17 мая 2017.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Gorny & Mosch (1)
  • Grün (1)
  • Höhn (2)
  • Kroha (2)
  • Künker (1)
  • Münz Zentrum Rheinland (1)
  • WAG (1)
Германия 2 пфеннига 1914 F на аукционе Gorny & Mosch - February 21, 2024
Продавец Gorny & Mosch
Дата 21 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
Германия 2 пфеннига 1914 F на аукционе Künker - January 29, 2021
Продавец Künker
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
Цена
56 $
Цена в валюте аукциона 46 EUR
Германия 2 пфеннига 1914 F на аукционе Kroha - May 4, 2019
Продавец Kroha
Дата 4 мая 2019
Сохранность XF
Цена
Германия 2 пфеннига 1914 F на аукционе Kroha - November 17, 2018
Продавец Kroha
Дата 17 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
Германия 2 пфеннига 1914 F на аукционе Münz Zentrum Rheinland - October 18, 2018
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность XF
Цена
69 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Германия 2 пфеннига 1914 F на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 2 пфеннига 1914 F на аукционе WAG - December 6, 2015
Продавец WAG
Дата 6 декабря 2015
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 2 пфеннига 1914 F на аукционе Höhn - December 8, 2012
Продавец Höhn
Дата 8 декабря 2012
Сохранность XF
Цена
Германия 2 пфеннига 1914 F на аукционе Höhn - September 15, 2012
Продавец Höhn
Дата 15 сентября 2012
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 2 пфеннига 1914 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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