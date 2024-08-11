Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 пфеннига 1914 года F "Тип 1904-1916" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3,33 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 158,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 2 пфеннига
- Год 1914
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 пфеннига 1914 года со знаком F. Это медная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 533 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 625 EUR. Торги состоялись 17 мая 2017.
Сохранность
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- Münz Zentrum Rheinland (1)
- WAG (1)
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность XF
Цена
69 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Где продать?
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