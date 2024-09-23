Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 пфеннига 1914 года E "Тип 1904-1916" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3,33 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,201,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 2 пфеннига
- Год 1914
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Мюльденхуттен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 пфеннига 1914 года со знаком E. Это медная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 2126 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 390 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Künker
Дата 22 октября 2020
Сохранность PF66 RB CAMEO NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WAG
Дата 8 декабря 2013
Сохранность PROOF
Цена
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