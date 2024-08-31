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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 пфеннига 1914 года A "Тип 1904-1916" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 2 пфеннига 1914 года A "Тип 1904-1916" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 2 пфеннига 1914 года A "Тип 1904-1916" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,33 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 5,350,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 2 пфеннига
  • Год 1914
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 пфеннига 1914 года со знаком A. Это медная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1092 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 120 EUR. Торги состоялись 4 августа 2013.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Künker (1)
  • WAG (3)
Германия 2 пфеннига 1914 A на аукционе Künker - July 9, 2015
Продавец Künker
Дата 9 июля 2015
Сохранность PROOF
Цена
83 $
Цена в валюте аукциона 75 EUR
Германия 2 пфеннига 1914 A на аукционе WAG - December 30, 2013
Продавец WAG
Дата 30 декабря 2013
Сохранность PROOF
Цена
Германия 2 пфеннига 1914 A на аукционе WAG - September 1, 2013
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2013
Сохранность PROOF
Цена
Германия 2 пфеннига 1914 A на аукционе WAG - August 4, 2013
Продавец WAG
Дата 4 августа 2013
Сохранность PROOF
Цена
159 $
Цена в валюте аукциона 120 EUR

Где продать?

Для продажи 2 пфеннига 1914 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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