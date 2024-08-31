Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 пфеннига 1914 года A "Тип 1904-1916" (Германия, Германская Империя)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3,33 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 5,350,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 2 пфеннига
- Год 1914
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 пфеннига 1914 года со знаком A. Это медная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1092 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 120 EUR. Торги состоялись 4 августа 2013.
Сохранность
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Где продать?
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