2 пфеннига 1914 года A "Тип 1904-1916" (Германия, Германская Империя)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 пфеннига 1914 года со знаком A. Это медная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1092 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 120 EUR. Торги состоялись 4 августа 2013.

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