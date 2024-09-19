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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 пфеннига 1913 года G "Тип 1904-1916" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 2 пфеннига 1913 года G "Тип 1904-1916" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 2 пфеннига 1913 года G "Тип 1904-1916" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,33 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 741,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 2 пфеннига
  • Год 1913
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 пфеннига 1913 года со знаком G. Это медная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 33 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 340 EUR. Торги состоялись 25 мая 2011.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Grün (4)
  • Künker (1)
Германия 2 пфеннига 1913 G на аукционе Grün - May 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 мая 2021
Сохранность PROOF
Цена
134 $
Цена в валюте аукциона 110 EUR
Германия 2 пфеннига 1913 G на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
47 $
Цена в валюте аукциона 42 EUR
Германия 2 пфеннига 1913 G на аукционе Grün - May 16, 2014
Продавец Grün
Дата 16 мая 2014
Сохранность PROOF
Цена
******
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Германия 2 пфеннига 1913 G на аукционе Künker - March 15, 2013
Продавец Künker
Дата 15 марта 2013
Сохранность PROOF
Цена
******
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Германия 2 пфеннига 1913 G на аукционе Grün - May 25, 2011
Продавец Grün
Дата 25 мая 2011
Сохранность PROOF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 2 пфеннига 1913 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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