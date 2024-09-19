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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 пфеннига 1913 года E "Тип 1904-1916" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 2 пфеннига 1913 года E "Тип 1904-1916" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 2 пфеннига 1913 года E "Тип 1904-1916" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,33 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 413,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 2 пфеннига
  • Год 1913
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Мюльденхуттен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 пфеннига 1913 года со знаком E. Это медная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 2123 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 290 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 2 пфеннига 1913 E на аукционе Rhenumis - November 14, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 14 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
107 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Германия 2 пфеннига 1913 E на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
298 $
Цена в валюте аукциона 260 EUR
Германия 2 пфеннига 1913 E на аукционе WAG - January 12, 2020
Продавец WAG
Дата 12 января 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 2 пфеннига 1913 E на аукционе WAG - January 12, 2020
Продавец WAG
Дата 12 января 2020
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 пфеннига 1913 E на аукционе WAG - September 3, 2017
Продавец WAG
Дата 3 сентября 2017
Сохранность PROOF
Цена
******
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Германия 2 пфеннига 1913 E на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 2 пфеннига 1913 E на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 2 пфеннига 1913 E на аукционе Auction World - July 18, 2016
Продавец Auction World
Дата 18 июля 2016
Сохранность PF63 RB PCGS
Цена
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Германия 2 пфеннига 1913 E на аукционе Grün - November 21, 2014
Продавец Grün
Дата 21 ноября 2014
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 2 пфеннига 1913 E на аукционе Künker - March 15, 2013
Продавец Künker
Дата 15 марта 2013
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 пфеннига 1913 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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