Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 пфеннига 1913 года D "Тип 1904-1916" (Германия, Германская Империя)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3,33 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,525,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 2 пфеннига
- Год 1913
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 пфеннига 1913 года со знаком D. Это медная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1161 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 60 EUR. Торги состоялись 8 декабря 2013.
Сохранность
- Все фирмы
- WAG (2)
Где продать?
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