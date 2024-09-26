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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 пфеннига 1913 года D "Тип 1904-1916" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 2 пфеннига 1913 года D "Тип 1904-1916" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 2 пфеннига 1913 года D "Тип 1904-1916" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,33 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,525,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 2 пфеннига
  • Год 1913
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 пфеннига 1913 года со знаком D. Это медная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1161 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 60 EUR. Торги состоялись 8 декабря 2013.

Сохранность
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Германия 2 пфеннига 1913 D на аукционе WAG - December 8, 2013
Продавец WAG
Дата 8 декабря 2013
Сохранность PROOF
Цена
82 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Германия 2 пфеннига 1913 D на аукционе WAG - July 7, 2013
Продавец WAG
Дата 7 июля 2013
Сохранность PROOF
Цена

Где продать?

Для продажи 2 пфеннига 1913 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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