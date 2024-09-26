Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 пфеннига 1913 года A "Тип 1904-1916" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3,33 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 4,212,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 2 пфеннига
- Год 1913
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 пфеннига 1913 года со знаком A. Это медная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2122 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 150 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.
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Дата 30 декабря 2013
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Продавец WAG
Дата 1 сентября 2013
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