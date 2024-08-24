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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 пфеннига 1912 года J "Тип 1904-1916" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 2 пфеннига 1912 года J "Тип 1904-1916" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 2 пфеннига 1912 года J "Тип 1904-1916" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,33 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,605,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 2 пфеннига
  • Год 1912
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 пфеннига 1912 года со знаком J. Это медная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 4417 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 380 EUR. Торги состоялись 25 марта 2022.

Сохранность
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  • Gorny & Mosch (1)
  • Heritage (1)
  • Künker (2)
  • Russiancoin (6)
Германия 2 пфеннига 1912 J на аукционе Russiancoin - July 20, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 20 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 2 пфеннига 1912 J на аукционе Russiancoin - September 1, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 1 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 2 пфеннига 1912 J на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
418 $
Цена в валюте аукциона 380 EUR
Германия 2 пфеннига 1912 J на аукционе Russiancoin - October 28, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 28 октября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 2 пфеннига 1912 J на аукционе Russiancoin - August 19, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 19 августа 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 2 пфеннига 1912 J на аукционе Russiancoin - March 11, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 11 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 2 пфеннига 1912 J на аукционе Russiancoin - January 28, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 28 января 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 2 пфеннига 1912 J на аукционе Gorny & Mosch - March 11, 2018
Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 марта 2018
Сохранность UNC
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
Германия 2 пфеннига 1912 J на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 2 пфеннига 1912 J на аукционе Heritage - September 15, 2006
Германия 2 пфеннига 1912 J на аукционе Heritage - September 15, 2006
Продавец Heritage
Дата 15 сентября 2006
Сохранность PROOF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 2 пфеннига 1912 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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