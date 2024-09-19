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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 пфеннига 1912 года G "Тип 1904-1916" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 2 пфеннига 1912 года G "Тип 1904-1916" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 2 пфеннига 1912 года G "Тип 1904-1916" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,33 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,395,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 2 пфеннига
  • Год 1912
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 пфеннига 1912 года со знаком G. Это медная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1463 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 110 EUR. Торги состоялись 5 сентября 2021.

Сохранность
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Германия 2 пфеннига 1912 G на аукционе WAG - September 5, 2021
Продавец WAG
Дата 5 сентября 2021
Сохранность PROOF
Цена
131 $
Цена в валюте аукциона 110 EUR
Германия 2 пфеннига 1912 G на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
50 $
Цена в валюте аукциона 45 EUR
Германия 2 пфеннига 1912 G на аукционе WAG - December 30, 2013
Продавец WAG
Дата 30 декабря 2013
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 2 пфеннига 1912 G на аукционе WAG - August 4, 2013
Продавец WAG
Дата 4 августа 2013
Сохранность PROOF
Цена

Где продать?

Для продажи 2 пфеннига 1912 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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