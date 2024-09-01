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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 пфеннига 1912 года F "Тип 1904-1916" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 2 пфеннига 1912 года F "Тип 1904-1916" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 2 пфеннига 1912 года F "Тип 1904-1916" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,33 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,366,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 2 пфеннига
  • Год 1912
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 пфеннига 1912 года со знаком F. Это медная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 26087 проданному на аукционе Heritage Auctions за 230 USD. Торги состоялись 12 января 2010.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Künker (1)
  • Sonntag (1)
Германия 2 пфеннига 1912 F на аукционе Karamitsos - March 20, 2022
Продавец Karamitsos
Дата 20 марта 2022
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
Германия 2 пфеннига 1912 F на аукционе Grün - November 15, 2017
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2017
Сохранность PROOF
Цена
89 $
Цена в валюте аукциона 75 EUR
Германия 2 пфеннига 1912 F на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность PROOF
Цена
******
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Германия 2 пфеннига 1912 F на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
******
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Германия 2 пфеннига 1912 F на аукционе Sonntag - November 26, 2013
Продавец Sonntag
Дата 26 ноября 2013
Сохранность PROOF
Цена
******
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Германия 2 пфеннига 1912 F на аукционе Heritage - January 12, 2010
Германия 2 пфеннига 1912 F на аукционе Heritage - January 12, 2010
Продавец Heritage
Дата 12 января 2010
Сохранность PF66 RB NGC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 2 пфеннига 1912 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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