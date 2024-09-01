Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 пфеннига 1912 года F "Тип 1904-1916" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3,33 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,366,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 2 пфеннига
- Год 1912
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 пфеннига 1912 года со знаком F. Это медная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 26087 проданному на аукционе Heritage Auctions за 230 USD. Торги состоялись 12 января 2010.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Sonntag (1)
Продавец Karamitsos
Дата 20 марта 2022
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
******
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Продавец Sonntag
Дата 26 ноября 2013
Сохранность PROOF
Цена
******
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Где продать?
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