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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 пфеннига 1912 года D "Тип 1904-1916" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 2 пфеннига 1912 года D "Тип 1904-1916" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 2 пфеннига 1912 года D "Тип 1904-1916" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,33 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 3,109,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 2 пфеннига
  • Год 1912
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 пфеннига 1912 года со знаком D. Это медная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 2118 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 180 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 2 пфеннига 1912 D на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
Германия 2 пфеннига 1912 D на аукционе Stephen Album - March 5, 2024
Продавец Stephen Album
Дата 5 марта 2024
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
45 $
Цена в валюте аукциона 45 USD
Германия 2 пфеннига 1912 D на аукционе WAG - April 16, 2023
Продавец WAG
Дата 16 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
31 $
Цена в валюте аукциона 28 EUR
Германия 2 пфеннига 1912 D на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 пфеннига 1912 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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