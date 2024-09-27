Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 пфеннига 1912 года A "Тип 1904-1916" (Германия, Германская Империя)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3,33 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 13,580,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 2 пфеннига
- Год 1912
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 пфеннига 1912 года со знаком A. Это медная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 929 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 40 EUR. Торги состоялись 13 октября 2013.
Сохранность
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- Russiancoin (1)
- WAG (3)
Продавец Russiancoin
Дата 9 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
1 $
Цена в валюте аукциона 60 RUB
Продавец WAG
Дата 13 октября 2013
Сохранность PROOF
Цена
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