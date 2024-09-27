2 пфеннига 1912 года A "Тип 1904-1916" (Германия, Германская Империя)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 пфеннига 1912 года со знаком A. Это медная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 929 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 40 EUR. Торги состоялись 13 октября 2013.

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