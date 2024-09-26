Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 пфеннига 1911 года J "Тип 1904-1916" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3,33 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,883,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 2 пфеннига
- Год 1911
- Правитель Вильгельм II (Император Германии)
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (17) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 пфеннига 1911 года со знаком J. Это медная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 97342 проданному на аукционе Heritage Auctions за 240 USD. Торги состоялись 29 мая 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 29 мая 2022
Сохранность PF66 RB PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 22 сентября 2015
Сохранность PF66 RB PCGS
Цена
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Продавец WAG
Дата 30 декабря 2013
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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