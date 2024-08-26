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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 пфеннига 1911 года G "Тип 1904-1916" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 2 пфеннига 1911 года G "Тип 1904-1916" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 2 пфеннига 1911 года G "Тип 1904-1916" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,33 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,313,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 2 пфеннига
  • Год 1911
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 пфеннига 1911 года со знаком G. Это медная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 2116 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 135 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Künker (1)
  • Russiancoin (2)
Германия 2 пфеннига 1911 G на аукционе Russiancoin - March 10, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 10 марта 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
50 ₽
Цена в валюте аукциона 50 RUB
Германия 2 пфеннига 1911 G на аукционе Russiancoin - January 13, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 13 января 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 2 пфеннига 1911 G на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
144 $
Цена в валюте аукциона 135 EUR

Где продать?

Для продажи 2 пфеннига 1911 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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