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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 пфеннига 1911 года E "Тип 1904-1916" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 2 пфеннига 1911 года E "Тип 1904-1916" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 2 пфеннига 1911 года E "Тип 1904-1916" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,33 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,133,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 2 пфеннига
  • Год 1911
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Мюльденхуттен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 пфеннига 1911 года со знаком E. Это медная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 2114 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 155 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WAG (1)
Германия 2 пфеннига 1911 E на аукционе Heritage - May 29, 2022
Продавец Heritage
Дата 29 мая 2022
Сохранность PF64 BN NGC
Цена
120 $
Цена в валюте аукциона 120 USD
Германия 2 пфеннига 1911 E на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность UNC
Цена
165 $
Цена в валюте аукциона 155 EUR
Германия 2 пфеннига 1911 E на аукционе Künker - July 14, 2016
Продавец Künker
Дата 14 июля 2016
Сохранность PROOF
Цена
******
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Германия 2 пфеннига 1911 E на аукционе Höhn - August 31, 2015
Продавец Höhn
Дата 31 августа 2015
Сохранность AU
Цена
Германия 2 пфеннига 1911 E на аукционе WAG - August 4, 2013
Продавец WAG
Дата 4 августа 2013
Сохранность PROOF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 2 пфеннига 1911 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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